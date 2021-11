Ook de brandweerpost van Kieldrecht heeft het nu vlaggen. De post is gesloten omdat er een clusterbesmetting is vastgesteld. Om hoeveel besmette brandweermannen het gaat is niet duidelijk. Maar om verdere verspreiding van het virus binnen de hulpverleningszone te voorkomen zijn alle brandweermannen van de brandweerpost Kieldrecht tijdelijk op non-actief gezet. Vandaag werden ze getest. Als de resultaten binnen zijn zal er bekeken worden wat er verder moet gebeuren. De hulpverlening in en rond Kieldrecht komt niet in het gedrang. De brandweerposten van Melsele en Sint-Gillis-Waas zullen de interventies uitvoeren.