Overlijden Miet Smet: “De grootste feministe die ons land ooit heeft gekend”

Miet Smet werd geboren op 5 april 1943 in Sint-Niklaas. Ze groeide op als dochter van CVP-senator Albert Smet. Hij introduceert haar ook in de politiek. Na verschillende functies bij die christelijke volkspartij, nu cd&v, doet ze in 1978 haar intrede in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daar zetelt ze tot in 1995. Van 1999 tot 2004 is ze lid van het Europees Parlement. En in 2018 schrijft ze, intussen als minister van Staat, haar memoires.