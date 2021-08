Overlegcomité: vooral versoepelingen voor de horeca

Vanmiddag zijn de verschillende regeringen in ons land samengekomen om de coronamaatregelen te bespreken. Vooral in de horecasector worden de regels soepeler. Vanaf 1 september moeten cafés en restaurants niet langer verplicht de deuren sluiten om 1 uur. We zullen dan ook opnieuw met meer dan acht aan één tafel mogen zitten en we mogen zelfs opnieuw aan de toog hangen. We zullen wel nog een mondmasker moeten dragen om in de zaak rond te lopen. Er is ook eindelijk perspectief voor nachtclubs en discotheken. Na zowat anderhalf jaar mogen ook zij op 1 oktober opnieuw openen. Ook de beperkingen voor feestjes bij mensen thuis worden opgeheven. Er mag opnieuw een onbeperkt aantal gasten worden ontvangen. En het Covid Safe Ticket mag nu ook gebruikt worden bij evenementen van meer dan 200 mensen binnen en 400 buiten.