Overlegcomité komt morgenvroeg vervroegd samen, nieuwe lockdown mogelijk

Alle stedelijke sportkampen, de speelpleinwerking en de kinderopvang in Zottegel worden geannuleerd tijdens de paasvakantie. Dat heeft het stadsbestuur beslist naar aanleiding van de stijgende coronacijfers in het onderwijs. De federale maatregelen werden vrijdag verstrengd. Jeugdkampen mogen wel georganiseerd worden met maximum tien kinderen, maar Zottegem gaat nog een stapje verder. Alle activiteiten in de paasvakantie worden geschrapt. Er wordt wel noodopvang voorzien. "De regel van maximum 10 kinderen per bubbel maakt het op vlak van organisatie, logistiek en infrastructuur onmogelijk om onze geplande activiteiten voor de paasvakantie te laten doorgaan,” zegt schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA). “Daarnaast moeten we rekening houden met de stijgende cijfers en besmettingsgraad in de scholen in onze regio, en in de maatschappij. Het coronavirus grijpt terug krachtig om zich heen en we moeten er alles aan doen om de verspreiding zoveel mogelijk tegen te houden."