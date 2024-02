Overleden oma krijgt speciale plaats op kostuum van Prins Vincent

De jongen van vijftien die een apotheek in Denderleeuw heeft overvallen, is in een gesloten instelling geplaatst. De jongen is afgelopen donderdag in zwarte kledij en gemaskerd de apotheek in de Brandweerstraat binnengegaan en nam honderden euro's mee uit de kassa. Hij was gewapend met een mes van zo'n 20 centimeter. De apothekeres kon de jongen zelf naar buiten sturen. Een kwartier later kon de politie hem inrekenen. De jeugdrechter heeft de jongen nu doorverwezen naar een gesloten instelling.