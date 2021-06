Overlast aan 'patsers' in centrum Sint-Niklaas neemt toe

Wie door het rood rijdt aan een spooroverweg kan voortaan geflitst worden. En de eerste van die nieuwe roodlichtcamera's aan een overweg staan in Oudegem, bij Dendermonde. Infrabel en de regering willen zo paal en perk stellen aan overtredingen aan spooroverwegen. Iets waar ze in Oudegem over kunnen meespreken. Volgens verkeersinstituut VIAS gebeurden er in 2019 gemiddeld 45 inbreuken per dag aan de overweg.