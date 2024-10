In Zottegem komt er dan weer versterking bij voor de jongeren. Want daar is zonet een OverKophuis geopend, in jeugdhuis De Muze. Zo'n OverKophuis is een plaats waar jongeren zich kunnen amuseren en rondhangen. Maar waar ze ook een luisterend oor kunnen vinden. In samenwerking met LEJO vzw en het CAW kunnen de stadsdiensten nu op een laagdrempelige manier hulp bieden aan jongeren die daar nood aan hebben.