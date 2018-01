Economie Overdekte markt met verse producten in Aalsterse Gendarmerie

embed

In Aalst is vanmiddag de Lokaalmarkt in de Gendarmerie, dat is de oude rijkswachtkazerne, geopend. De Lokaalmarkt is een overdekte markt waar verse producten van landbouwers uit de streek worden aangeboden. Het is een concept dat overgewaaid komt van andere steden. De Lokaalmarkt is geen concurrentie voor de zaterdagmarkt van Aalst, zeggen de initiatief-nemers. De marktgangers zelf zijn in ieder geval erg enthousiast.