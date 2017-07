Nog in Aalst heeft de stad officieel klacht ingediend tegen de illegale bomenkap op de oude Electrabelsite in de Erembodegemstraat. De stad heeft ook een topadvocaat onder de arm genomen om de zaak verder te begeleiden. Vorige week kwam de natuurinbreuk aan het licht. Op de site werden massaal bomen gerooid en dat zonder enige vergunning. Van de inbreuk is intussen pv opgemaakt. De verantwoordelijke voor de bomenkap is een projectontwikkelaar uit Oostkamp. Dat bedrijf heeft nu ook nog eens een officiële strafklacht aan zijn been.