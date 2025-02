OVAM betaalt 95 procent van het verplicht bodemonderzoek op PFAS, factuur eigenaar is hoogstens 500 euro

Mensen die op gronden wonen, of gronden bezitten, waar vroeger veel brandweeroefeningen gebeurd zijn, zullen die moeten saneren. Dat komt omdat in het bluswater PFAS zat, en dat zit nu in de grond. De Vlaamse overheid heeft ondertussen al 15 eigenaars aangesproken om een beschrijvend bodemonderzoek te laten uitvoeren. Zo'n onderzoek kost natuurlijk geld, maar voor de eigenaar zelf zal de totaalfactuur niet hoger oplopen dan 500 euro. De rest wordt betaald door OVAM.