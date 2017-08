En ik sluit af met een leuk nieuwtje van de Sint-Niklase Rapper Woodie Smalls. Want hij bevindt zich dezer dagen in mooi gezelschap. Met dit nummer Tokyo Drift, staat hij op de soundtrack van de nieuwe versie van de populaire computergame NBA, een basketbalspelletje. Nog op die lijst, wereldsterren als Kendrick Lamar met Humble en Anderson Paak met Am I Wrong. Vanaf 19 september zal er over de hele wereld gegamed worden met dus ook de muziek van Woodie Smalls op de achtergrond. Benieuwd of dit deuren opent voor de Wase rapper om definitief dan in de States door te breken.