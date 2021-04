En we blijven nog even in Erpe-Mere, want daar hebben een tiental kinderen met autisme vanmorgen kennis gemaakt met voetbal. Ze kregen een initatie van de organisatie Voetbalacademie.net. Met het project ASSIST wil die organisatie de sport toegankelijker maken, want bij een gewone voetbalclub is het voor die kinderen vaak moeilijker om zich vlot te integreren. In een prikkelarme omgeving zetten de kinderen zo hun eerste stapjes op het voetbalveld