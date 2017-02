In Ninove hebben heel wat inwoners zich gegroepeerd in een BIN, dat is een buurtinformatienetwerk. Meteen op 4 plaatsen, aan het park maar ook in 3 deelgemeenten, zal al wie dat wenst een bericht van de politie ontvangen als er iets verdachts gesignaleerd wordt. Op die manier hopen ze in Ninove de kleine criminaliteit terug te dringen. Burgemeester Tania De Jonge is vragende partij voor deze vorm van samenwerking tussen burgers en politie, en hoopt dat er op termijn nog meer netwerken ontstaan.