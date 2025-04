Ouders van verongelukte kinderen na tv-interview met Tom Waes: "Wanneer houdt dronken rijden op?"

Ouders die een kind verloren hebben in het verkeer, door de schuld van een dronken chauffeur, reageren streng, maar begripvol, na de publieke biecht van Tom Waes op televisie. Waes crashte eind vorig jaar tegen een botsabsorbeerder aan de Kennedytunnel. Achteraf bleek dat hij veel te veel had gedronken. Gisteravond betuigde hij daarover zijn spijt in Vive Le Vélo. Bij de papa van het verongelukte meisje Emilie Leus klonken de excuses oprecht. Hij zocht al contact met Tom Waes. Andere ouders vonden de biecht pijnlijk om te horen, maar hopen dat mensen hier iets uit leren.