Ouders van 3-jarig meisje dat betast werd in Waasland Shopping dienen klacht in

In Sint-Niklaas is een man van 42 bezweken aan zijn verwondingen, nadat er in zijn huis brand was ontstaan. Ook zijn hond overleefde de brand niet. Een getuige merkte kort na middernacht zware rookontwikkeling op aan de woning. De brandweer was snel ter plaatse en ging het vuur meteen te lijf. Binnen troffen ze de bewoner aan, een man van 42. Hij is in heel kritieke toestand naar de brandwondenafdeling overgebracht van het Antwerpse Cadix ziekenhuis, waar hij overleed. Er is een branddeskundige aangesteld voor verder onderzoek.