Ouders meppen er op los tijdens jeugdvoetbaltornooi in Denderleeuw

Beter nieuws is er dan weer voor volleybalclub Lindemans Aalst. De club mag zich opmaken voor de voorrondes van de Champions league. Lindemans profiteert van een wijziging in het reglement. Bij het verdelen van de tickets voor het kampioenenbal werd de voorbije jaren enkel rekening gehouden met de prestaties van het best scorende team per land. Vanaf nu worden alle teams in rekening gebracht. Omdat zowel Roeselare als Maaseik goed presteerden in Europa mag België nu een derde team afvaardigen. En dat is dus Lindemans Aalst.