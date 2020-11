Nieuws Ouders in de war: mogen -12-jarigen nu sporten of niet?

Er bestaat heel wat onduidelijk over de coronamaatregelen bij kinderen tot en met 12 jaar. In sommige gemeenten zijn alle activiteiten voor die leeftijdscategorie toegelaten, maar in andere gemeenten is er dan weer een verbod en mogen er bijvoorbeeld geen voetbaltrainingen of kampen doorgaan. En dat zorgt soms voor bizarre situaties dat een kind in de ene gemeente wel mag sporten maar in de andere gemeente niet. Ouders pleiten daarom voor een uniforme maatregel.