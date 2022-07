In en rond Herzele is deze namiddag de tweede rit van de Baloise Ladies Tour gereden, een vijfdaagse rittenkoers in België en Nederland. Het is een ideale voorbereidingskoers op de Tour De France Femmes, die volgende week zondag begint. In de eerste rit gisteren was de Nederlandse sprintster Lorena Wiebes aan het feest en zij was ook de grote favoriete vandaag in Herzele.