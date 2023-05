Ouderenonderzoek Aalst: stad wil comfort van oudere inwoners verbeteren

De stad Aalst wil het comfort van haar oudere bevolking in de stad verbeteren. Dat is één van de doelstellingen voor het beleid van de toekomst. In Aalst wonen er in totaal zo'n 30.000 60-plussers. Een deel van hen is onlangs bevraagd aan de hand van een ouderenbehoefteonderzoek. Daaruit blijkt onder meer dat Aalst, ten opzichte van andere steden, beter scoort op vlak van eenzaamheid. De senioren missen wel een bank, een slager of een bakker in de buurt.