Oude voetbalkantine tegen de vlakte voor nieuw 'Denderpark'

De stad Dendermonde koopt de Hollandse kazerne voor een symbolische euro over van de Regie der Gebouwen. De gemeenteraad heeft de aankoop goedgekeurd. Al twee jaar geleden raakte bekend dat de Regie der Gebouwen de Hollandse kazerne cadeau wou doen aan de stad. De kazerne deed tussen 1827 en 1830 effectief dienst als infanterie-kazerne. Daarna hadden enkele stadsdiensten er een onderkomen, maar het complex staat intussen al jaren leeg. De site is beschermd als monument, maar is volledig verkommerd en verkrot. De komende jaren zal de stad nu nagaan hoe stabiel het gebouw nog is en wat er mee kan gedaan worden.