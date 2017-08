Oude Vest Dendermonde wordt omgedoopt tot ''carnavalstraatje''

In Sint-Gillis-Waas zullen ze dan weer vanaf 1 september de allereerste schoolstraat in gebruik nemen. In een schoolstraat mogen bij het begin en het einde van de schooluren een half uur lang geen auto's of ander gemotoriseerd verkeer rijden. Het gaat om de Hulststraat in deelgemeente De Klinge. Het stukje van aan de parking tot aan de basisschool wordt dus voortaan twee keer per dag verkeersvrij. In juni is de nieuwe verkeerssituatie al eens uitvoerig getest, en alles werd goed bevonden. Om iedereen op de hoogte te brengen van de aangepaste situatie komen er verkeersborden en een slagboom. Ook politie en een gemachtigd opzichter zullen in het begin een oogje in het zeil houden.