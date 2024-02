Oude staantribune van SK Beveren wordt dan toch niet gesloopt

En dan gaan we even de skipiste op. Niet ergens in de bergen in Oostenrijk of Zwitserland, maar wel in het Waasland Shopping. Daar laat Sneeuwsport Vlaanderen kinderen kennismaken met snowboarden. Ze doen dat in de krokusvakantie, net een vakantieweek waar heel veel gezinnen naar de bergen trekken om te gaan skiën.