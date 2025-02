Oude Eendracht Aalst is officieel failliet: "Naam kunnen we redden, stamnummer wordt moeilijk"

In Aalst is de voormalige Sportclub Eendracht Aalst officieel failliet verklaard. U kent het verhaal nog wel. Vorig jaar namen Turkse investeerders de club over, maar ze dompelden 'den Iendracht' onder in diepe schulden. Voetbal Vlaanderen verbande de club naar de provinciale reeksen, maar daar zijn ze nooit opnieuw begonnen. Nu heeft ook de ondernemingsrechtbank het oude Eendracht Aalst failliet verklaard. Er is nu een curator aangesteld. Toch zal de naam 'Eendracht Aalst' niet verdwijnen. Het iconische stamnummer nog terugkrijgen, zal tijd vragen, en wordt moeilijk.