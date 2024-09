Oude cd's of gelijkaardige blinkende schijfjes gezocht voor kunstwerk in Geraardsbergen

Wie nog oude cd's, dvd's of gelijkaardige schijfjes heeft liggen zou daar Pedro Blommaert uit Geraardsbergen een heel groot plezier mee kunnen doen. De kunstenaar is namelijk nog op zoek naar negenduizend cd's voor een nieuw kunstwerk. Dat werk, een enorm tapijt van maar liefst 60 duizend schijfjes, moet er komen op de Markt in Geraardsbergen, op zaterdag 21 september. Pedro wil zo geld inzamelen voor drie lokale doelen. Maar de zoektocht verloopt iets moeilijker dan verwacht.