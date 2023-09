Oude brug E40 in Erpe-Mere afgebroken: treinverkeer stilgelegd, geen hinder voor snelwegverkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer breekt dit weekend de tweede snelwegbrug over de spoorweg ter hoogte van Erpe-Mere af. Midden juli zijn de werken aan de brug over de spoorlijn afgerond en is de werf gewisseld van kant. De komende maanden zal AWV de brug in de E40 richting Gent over het spoor vernieuwen. Tijdens dit eerste weekend wordt er dag en nacht gewerkt. Het spoorverkeer op de rechtstreekse spoorlijn L50A Gent-Brussel is onderbroken. Treinen worden omgeleid langs de oude lijn L50 via Aalst. Zondagavond om 18 uur moet alles opgeruimd zijn en zal het normale treinverkeer hernemen. Het snelwegverkeer zal geen bijkomende hinder ondervinden, gezien het verkeer nu al in beide richtingen op de vernieuwde E40 richting Brussel rijdt.