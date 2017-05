Nieuws Oude Amerikaanse oorlogsbom ontmijnd nabij Waaslandhaven

In Verrebroek, een deelgemeente van Beveren, is kort voor de middag een oude Amerikaanse vliegtuigbom gevonden, van wel 300 kg. Dat gebeurde tijdens graafwerken in de industriezone Aven Ackers. De ontmijningsdienst van het leger kwam ter plaatse om de bom te ontmantelen. Het gebied rond de bom moest volledig worden ontruimd. Even werd gevreesd dat ook de nabijgelegen autoweg E34 gedeeltelijk moest worden afgesloten, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd.