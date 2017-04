Oude Aalsterse rijkswachtkazerne omgedoopt tot De Gendarmerie

En van een Aalsters kunstproject, gaan we naar een Aalsterse kunstenaar. Want verkeersbord-kunstenaar Sicko, beter bekend als de Banksy van Aalst, laat weer van zich horen. Sinds vandaag is er een nieuwe tentoonstelling van hem te zien in het stadspark. Het is een open- lucht-expo geworden met tal ludieke verkeersborden. Wie er achter Sicko schuilgaat, is al jarenlang een goedbewaard geheim. De kunstenaar laat zich namelijk niet herkenbaar filmen of fotograferen.