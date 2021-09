Oud-voetballer en -trainer Urbain Braems (87) overleden

Dit weekend is na een lange coronapauze het amateurvoetbal weer op gang getrapt. En voor SV Blauw Wit Temse was het een bijzondere start. Want het was gisteren hun allereerste competitiewedstrijd ooit, op het laagste niveau, in vierde provinciale. Blauw Wit Temse is de voetbalbaby van enkele enthousiaste Temsenaren. Door de fusie van Sporting Lokeren met KSV Temse was er plots geen voetbal meer in het Fernand Schuermanstadion. En dat zagen ze daar niet graag gebeuren. Gisteren was het dan eindelijk zover. De eerste competitiewedstrijd tegen SV Waasmunster eindigde op een spectaculaire 3-3.