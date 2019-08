Sporting Lokeren is de competitie gestart met een blunder van formaat. Jun Amano, de Japanse spelmaker van de club, bleek enkele uren voor de aftrap van Beerschot-Lokeren niet speelgerechtigd. Hoewel hij al bijna een maand meetraint met de club, bleek zijn werkvergunning niet in orde. Ook de werkvergunning van Omri Ben Harush, die al bijna een jaar bij Sporting speelt, was te laat binnen bij de voetbalbond. Beide spelers moesten de wedstrijd in de tribune volgen. Ongeloof bij de spelers, die hun frustraties niet onder stoelen of banken staken. Voorzitter Louis De Vries gaat de zaak onderzoeken.