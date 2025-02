Oud-schepen in Dendermonde Martine Van Hauwermeiren onverwacht overleden

Droevig nieuws uit Dendermonde, want daar is oud-schepen Martine Van Hauwermeiren onverwacht overleden aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking. Van Hauwermeiren was bijna een kwarteeuw betrokken in de Dendermondse politiek. Van 2001 tot eind vorig jaar zetelde ze onafgebroken in de gemeenteraad. 16 jaar lang was ze ook schepen, met onder meer landbouw en onderwijs als bevoegdheden. In 2023 gaf ze haar schepenmandaat door aan partijgenote Nele Cleemput. Aan de verkiezingen in oktober nam ze niet meer deel. Burgemeester en partijgenoot Leen Dierick laat weten dat het nieuws zowel haar als de partij diep raakt. Ze zullen Martine altijd herinneren als een positieve en loyale collega, waarvoor geen enkele inspanning te veel was. Van Hauwermeiren werd 66 jaar.