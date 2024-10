Oud-burgemeester Rik Daelman wordt in Waasmunster opnieuw schepen

In Waasmunster wordt oud-burgemeester Rik Daelman van Liberaal Waasmunster opnieuw schepen in de nieuwe coalitie. Daelman was eerder al burgemeester van 2001 tot 2012. Daarna zetelde hij in de gemeenteraad en de OCMW-raad. Zijn zoon Cedric Daelman, zal zijn werk daar verder zetten. Verder keert ook Dominique Roelandt terug in het schepencollege. Zij krijgt onder andere de bevoegdheid Sociale Zaken toegewezen. In Waasmunster vormen cd&v Team Burgemeester van Jurgen Bauwens en Liberaal Waamunster een monstercoalitie van 17 zetels op 21.