Tractorpulling is geen doordeweekse hobby. Alleen nog maar omwille van de kostprijs; in de bouw van zo'n trekker kruipen al snel enkele tienduizenden, tot zelfs honderdduizenden euro's. Het aantal beoefenaars van deze motorsport is dan ook beperkt. Onze regio telt er een handvol. En u zag hem net ook al aan het werk: Paul Liefooghe van team Mad Max uit Gijzegem is één van hen. We volgden hem zaterdag in zijn atelier bij zijn laatste voorbereidingen.