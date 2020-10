Ondertussen roepen huisartsen in onze regio op om geen COVID-testen meer te laten doen als daar niet echt een goede reden voor is. Want ondanks de verdubbeling van de testcapaciteit in het AZ Sint-Blasius, nog geen week geleden, kampen de laboratoria met een gigantische achterstand. Dat merken ze zowel in het medisch labo Medina in Dendermonde, als bij het Algemeen Medisch Labo in Antwerpen. Daar komen heel wat stalen uit het Waasland terecht. Mensen moeten daardoor soms drie dagen of meer wachten, om te weten of ze al dan niet besmet zijn.