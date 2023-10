Oscar Van Malder (95), Aalsters ereburger en bezieler van volkskunstgroep Alkuone, is overleden

In Aalst is Oscar Van Malder, ereburger van de stad en oprichter van volkskunstgroep Alkuone, afgelopen donderdag overleden. Het is inmiddels 66 jaar geleden dat Oscar Van Malder de vaandelgroep uit de Aalsterse grond heeft gestampt. De groep groeide ondertussen uit tot een gerenommeerd gezelschap dat dans- en vlaggenspektakels brengt in zowel het binnen- als buitenland. In 2007, bij het 50-jarig bestaan van Alkuone, werd Van Malder benoemd tot ereburger van Aalst. Oscar zal vooral herinnerd worden als iemand die vele generaties warm heeft gemaakt voor het vaandelzwaaien, klinkt het. Van Malder werd 95 jaar. Op zaterdag 4 november zal er van hem afscheid worden genomen in de Sint-Martinuskerk in Aalst.