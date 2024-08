Op de Lokerse Feesten zijn ze intussen uitgefeest, na tien dagen muziek. Publiekslievelingen Joost en Anne-Marie sierden de affiche gisteravond. De eer om het festival in stijl af te sluiten was voor deze Oscar and the Wolf. Voor een uitverkochte Grote Kaai trakteerde hij het Lokerse publiek op een wervelende show. Frontman Max Colombie doet al jaren veel harten sneller slaan.