Het waren drukke dagen voor onze schepenen en burgemeesters. Want heel veel koppels, overal in de regio, wilden trouwen op deze palindroomdag. Het is een speciale datum, en voor de vergeetachtigen niet echt lastig om te onthouden. In Kruibeke stond er maar één huwelijk ingepland vandaag. Want daar ging het koppel nog een stapje verder. Zij huwden vanmiddag op 22 februari 2022 om 2 uur 22.