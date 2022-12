Orthopedische robot doet zijn 500ste ingreep in het Vitaz in Sint-Niklaas

In het operatiekwartier van het Vitaz in Sint-Niklaas heeft een robot vanmiddag zijn 500ste operatie uitgevoerd. En dat is, zelfs internationaal, vrij uitzonderlijk, zo klinkt het in het ziekenhuis. De chirurgen zetten de robot in kwestie in om orthopedische operaties aan knieën en heupen uit te voeren. Door het inzetten van de robot is ingreep voor de patiënt vaak minder ingrijpend en kan het herstel nadien ook vlotter verlopen.