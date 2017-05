Nieuws Organisator Lokerse Feesten: "Drama's als Manchester moeilijk te voorkomen"

embed

We zijn vanmorgen opnieuw wakker geworden met vreselijk nieuws over een terreuraanslag. Deze keer in het Engelse Manchester, na een concert van het popidool Ariana Grande. 22 mensen, waaronder tieners en kinderen, zijn gestorven. 60 anderen raakten gewond. Peter Daeninck, organisator van de Lokerse Feesten, was twee weken geleden nog samen met zijn dochter van 15 in de Manchester Arena. Bij grote evenementen bestaat altijd een risico dat één of andere gek toeslaat, zegt hij. Maar toegeven aan de terreur mogen we nooit doen