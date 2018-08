En u kan ook met de mobilhome naar de Dodentocht, want nog in Temse opent vanavond een nieuwe mobilhomeparking. De parking is al sinds 22 juni in gebruik, maar wordt straks feestelijk ingehuldigd. De parking aan Administratief Centrum De Zaat is de achtste officieel erkende mobilhomeparking van Vlaanderen. Temse kreeg voor de aanleg een subsidie van 10.000 euro. Op de parking kunnen 20 mobilhomes staan. Voor 2 euro per dag kan je hier parkeren en voor 8 euro is daar nog eens water en elektriciteit bij. Er zijn ook picknicktafels en infoborden voorzien. Alle faciliteiten zijn er aanwezig om verschillende dagen in de Scheldegemeente te verblijven.