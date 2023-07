Organisatie Natourcriterium Aalst was nog nooit zo teleurgesteld: "Pogacar heeft contractbreuk gepleegd"

Een grote tegenvaller voor de organisatie en voor alle wielerliefhebbers in de streek. Want Tadej Pogacar zal morgen dan toch niet deelnemen aan het natourcriterium in Aalst. De Sloveen van 24 zegt te vermoeid te zijn na een slopende ronde van Frankrijk. Hij reist vanuit Parijs meteen naar huis, in Monaco om uit te rusten. De organisatie van het criterium is naar eigen zeggen nog nooit zo teleurgesteld geweest. Pogacar heeft contractbreuk gepleegd, klinkt het.