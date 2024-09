Organisatie motorcrosswedstrijd in Hamme na overlijden 67-jarige toeschouwer: "We konden dit niet vermijden, zeer te betreuren"

De 67-jarige toeschouwer; die gisteren levensgevaarlijk gewond raakte bij een ongeval op een motorcrosswedstrijd in Hamme-Zogge, is overleden aan zijn verwondingen. Hij werd aangereden door een piloot, die met zijn motor in het publiek belandde. Daarbij raakten ook nog twee andere toeschouwers lichtgewond. Volgens de organisatie gaat het om een fout van de piloot en zijn alle veiligheidsvoorschriften perfect nageleefd. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft de motor in beslag genomen en onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.