Maneskin, de Italiaanse headliner van de Lokerse Feesten, moet helaas hun optreden afzeggen. Dat laat de organisatie van het festival weten. Een blessure bij de drummer dwingt hen om enkele dagen rust te nemen. Ook de band, in mei nog de winnaar van het Eurovisiesongfestival, vindt dit bijzonder jammer en keek enorm uit naar het eerste festival van hun tour. Alle tickets voor die dag worden volledig terugbetaald en iedereen die een ticket kocht zal in de volgende dagen hierover via e-mail gecontacteerd worden. "Als Lokerse Feesten zijn we natuurlijk ook bijzonder aangedaan van dit nieuws. Op dit moment is er voor ons ook nog veel onduidelijk. We bekijken momenteel of een alternatieve programmatie op 5 augustus mogelijk is en hoe die er zou uitzien", aldus de organisatie.