Oranje is kleur van internationale campagne 'Zeg NEE tegen geweld op vrouwen'

Morgen is het de internationale dag van bestrijding van geweld tegen vrouwen. Heel wat steden en gemeenten kleuren dan oranje. Dat is ook in Sint-Niklaas het geval. Met de actie 'Orange the world', of Maak de wereld oranje, willen verschillende organisaties een signaal geven, tegen geweld op vrouwen. Zo'n acties blijven broodnodig, zo stellen ze. Want de stap om op tijd hulp te zoeken blijft bij veel vrouwen nog altijd heel groot. Daarom staat er ook op elke vlag het noodnummer 1712. Want hulp is nooit ver weg, en het aantal slachtoffers blijft groot.