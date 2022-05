Opvang Oekraïense vluchtelingen in oude ziekenhuisvleugel in Temse minstens met week uitgesteld

Nogmaals: deze peiling is een peiling die de partij Vooruit zelf heeft laten uitvoeren in Sint-Niklaas. En de partij heeft de resultaten daarvan bezorgd aan de media. En dat is natuurlijk ook niet toevallig. U weet het: Conner Rousseau heeft begin dit jaar bekend gemaakt dat hij de lijst zal trekken in Sint-Niklaas en een gooi wil doen naar het burgemeesterschap. Om te weten hoe hij er, twee jaar voor de verkiezingen, voorstaat in zijn stad liet hij deze peiling uitvoeren. Hij heeft de wind in de zeilen zo blijkt, en daarom maakt hij de resultaten ook bekend. Zijn politieke tegenstanders relativeren de peiling.