Opvallende vliegtuigjes duiken op in Kruibeke, om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid

In Kruibeke vragen ze dan weer op een ludieke manier aandacht voor verkeersveiligheid. Op enkele plaatsen in de gemeente, waaronder hier in deelgemeente Bazel, duiken er opvallend kleurrijke vliegtuigjes op. Met daaronder een banner 'In Kruibeke vlieg je niet, rij traag voor onze kinderen'. Op die manier wil de gemeente automobilisten aansporen om extra voorzichtig te zijn, zodat kinderen veilig naar school kunnen fietsen of wandelen, en weer naar huis.