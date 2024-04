Opvallend minder reanimaties in het AZ Sint-Blasius door invoering van Rapid Response Team

In het Dendermondse AZ Sint-Blasius hebben ze het laatste jaar opvallend minder mensen moeten reanimeren in het ziekenhuis. En dat komt door de invoering van een Rapid Response Team. Dat team volgt kritieke patiënten op. Wanneer de bloeddruk of de hartslag plots daalt, of ander organen laten het afweten, dan kan het team de patient meteen helpen. 13 verplegers van Intensieve Zorg monitoren de patiënten de klok rond. Dat is vrij uniek in de Vlaamse ziekenhuizen.