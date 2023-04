Opsteken sigaret zorgt voor kleine ontploffing in Overboelare

In Overboelare bij Geraardsbergen is deze avond een brand ontstaan. Een oudere man die palliatieve hulp nodig heeft, stak in zijn eigen woning een sigaret op. Hierdoor ontstond er een steekvlam en een kleine ontploffing, want de man gebruikt namelijk een zuurstoffles. De brandweer kwam meteen ter plaatse en het vuur is nu onder controle. De bewoner is afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat bevestigt burgemeester Guido De Padt. Morgenavond meer in het TV Oost Nieuws.