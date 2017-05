In Herdersem, een deelgemeente van Aalst, is een gezin met acht kinderen dakloos geworden, na een ontploffing in huis. Zondag rond de middag ontploft plots de gasboiler in de woning aan de Grote Baan. Op dat moment zijn twee kinderen en hun grootmoeder in het huis. Maar gelukkig raakt niemand echt gewond. De kinderen waren wel in shock en de grootmoeder moest met 1 van hen naar het ziekenhuis voor controle op eventuele rookvergiftiging. De woning is onbewoonbaar.