Verdachte van overval in mei op taxichauffeur in Lokeren gevat

Op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht: Sinds 23 maart 2024 ontbreekt elk spoor van de 37-jarige Tim PAELINCK, afkomstig uit Sint-Niklaas. Hij verbleef in Casares in Spanje, waar hij voor het laatste werd gezien. Zijn wagen werd op 12 april 2024 teruggevonden in Granada in Spanje. Tim is 1m80 groot en mager gebouwd. Hij heeft medische zorgen nodig.





Om de Belgische en Spaanse collega’s te helpen vraagt de politie aan personen die hem sinds 23 maart 2024 hebben gezien om zich te melden.





Heeft u Tim PAELINCK gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be