OPSPORINGSBERICHT: verdwijning van Dirk VAN HOEY (61) in Dendermonde

Op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht: In de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 januari 2025, omstreeks 00.30 uur, verliet de 61-jarige Dirk VAN HOEY het ziekenhuis “AZ Sint-Blasius” in de Kroonveldlaan in Dendermonde. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Meneer Van Hoey is 1m74 groot en mager gebouwd. Hij heeft donkere ogen en kort, grijs haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een grijze gilet met kap, een gestreept shirt, een donkere trainingsbroek en donkere schoenen. Aan Dirk wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn naasten om hen gerust te stellen. Heeft u Dirk VAN HOEY gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.